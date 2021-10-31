- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية نت _ أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح نسبته 158%.
وأظهرت بيانات أرامكو السعودية، وصول صافي الربح إلى 114.09 مليار ريال، مقابل 44.21 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعزت الشركة هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 79.5% لتصل إلى 359.09 مليار ريال، مقابل 200.06 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 121.6% لتصل إلى 291 مليار ريال، مقابل 131.31 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 71.9% إلى 943.52 مليار ريال، مقابل 548.86 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2021.
وأشارت الشركة إلى أن حصة السهم من التوزيعات تبلغ 0.3518 ريال، وتاريخ الأحقية هو 4 نوفمبر على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح أرامكو السعودية تقفز 158% في الربع الثالث إلى 114 مليار ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.