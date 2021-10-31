أرباح أرامكو السعودية تقفز 158% في الربع الثالث إلى 114 مليار ريال

العربية نت _ أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح نسبته 158%.

وأظهرت بيانات أرامكو السعودية، وصول صافي الربح إلى 114.09 مليار ريال، مقابل 44.21 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وعزت الشركة هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 79.5% لتصل إلى 359.09 مليار ريال، مقابل 200.06 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 121.6% لتصل إلى 291 مليار ريال، مقابل 131.31 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 71.9% إلى 943.52 مليار ريال، مقابل 548.86 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت الشركة إلى أن حصة السهم من التوزيعات تبلغ 0.3518 ريال، وتاريخ الأحقية هو 4 نوفمبر على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.