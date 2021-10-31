دومتي تستهدف زيادة استثماراتها بنحو 100 إلى 150 مليون جنيه

إسلام فضل وإسلام سالم _ تستهدف شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، زيادة استثماراتها بنحو 100 إلى 150 مليون جنيه خلال العام المقبل، موجهة لشراء خطوط إنتاج جديدة وتوسعة خطوط إنتاج الجبن والعصائر والألبان، كما تعتزم الشركة زيادة أسعار منتجاتها بمتوسط 4 إلى 5% بداية من نوفمبر المقبل، نتيجة أزمة التضخم العالمي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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