مال وأعمال

زيادات مرتقبة في أسعار المنتجات الصناعية بعد رفع الغاز

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

بكر بهجت _ أثار إعلان الحكومة عن الأسعار الجديدة لبيع الغاز للقطاع الصناعي، العديد من التساؤلات حول التأثيرات التي ستتبعه، وكيف سيتعامل المصنعون مع ذلك خلال الفترة المقبلة، وخاصة في القطاعات ذات الاستخدام المرتفع للغاز وفي مقدمتها الحديد والأسمدة.

هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك
اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادات مرتقبة في أسعار المنتجات الصناعية بعد رفع الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا