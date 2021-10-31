بكر بهجت _ أثار إعلان الحكومة عن الأسعار الجديدة لبيع الغاز للقطاع الصناعي، العديد من التساؤلات حول التأثيرات التي ستتبعه، وكيف سيتعامل المصنعون مع ذلك خلال الفترة المقبلة، وخاصة في القطاعات ذات الاستخدام المرتفع للغاز وفي مقدمتها الحديد والأسمدة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادات مرتقبة في أسعار المنتجات الصناعية بعد رفع الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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