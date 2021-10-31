زيلا كابيتال تستحوذ على نعيم لإدارة الأصول وشركة تأجير تمويلي

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ علمت جريدة دوت الخليج أن شركة زيلا كابيتال للخدمات المالية استحوذت على شركة نعيم لإدارة الأصول، وشركة أخرى تمتلك رخصة مزاولة نشاط التأجير التمويلي، في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتكوين منصة خدمات مالية غير مصرفية متكاملة والتي كشفت عنها «دوت الخليج» منتصف العام الماضي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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