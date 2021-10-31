مال وأعمال

هشام توفيق يكشف تفاصيل طرح نادي غزل المحلة

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ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، عن مصر القابضة للتأمين في الاكتتاب الخاص بطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، بنحو 15 مليون جنيه من إجمالي القيمة المحددة للطرح الخاص والبالغة 37 مليون جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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