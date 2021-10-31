ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، عن مصر القابضة للتأمين في الاكتتاب الخاص بطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، بنحو 15 مليون جنيه من إجمالي القيمة المحددة للطرح الخاص والبالغة 37 مليون جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام توفيق يكشف تفاصيل طرح نادي غزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.