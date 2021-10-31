أسهم أرامكو السعودية تقفز 1% إلى 38.1 ريالا بعد نتائج الربع الثالث

وكالات _ ارتفعت أ سهم أرامكو السعودية خلال مطلع تعاملات اليوم الأحد مسجلا مكاسب تجاوزت 1 في المائة. ويتداول سهم أرامكو عند مستوى 38.10 ريالا للسهم، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر ويأتي تسجيل سهم “أرامكو السعودية” أعلى مستوى فيما يقرب من عامين، تزامن مع إعلان الشركة عن قفزة في أرباح الربع الثالث والتي بلغ 114 مليار ريال، مقابل تسجيل أرباح بلغت 44.2 مليار ريال عن نفس الفترة من 2020.

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