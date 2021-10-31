أرضك تدرس ضخ 3 مليارات جنيه لإقامة جامعة بمدينة المنيا

بكر بهجت _ وضعت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، خطة استثمارية لإقامة مشروعات خارج القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، تتضمن مواصلة العمل في مشروعها بمدينة المنيا، والذي انتهت من إجراءات تغيير نشاطه من سكني إلى تعليمي، وفق الدكتور محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن المناطق خارج القاهرة الكبرى تتمتع بطلب كبير من قبل العملاء وفق الدراسات التي قامت بها الشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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