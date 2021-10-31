بكر بهجت _ بدأت شركة إي آر جي في العمل على ثاني مشروعاتها في مدينة رأس البر، بمنطقة الدلتا، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على العقارات بها، وللاستفادة من القدرات الشرائية الجيدة الموجودة بها، وفق محمد رزق رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المشتركة للمشروعين تصل إلى 1.7 مليار جنيه، موزعة بواقع نحو 750 مليون جنيه للمشروع الأول «سيتي لايف 1»، ونحو مليار جنيه للمشروع الثاني «سيتي لايف 2». هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إي آر جي تقيم مشروعين بقيمة 1.7 مليار جنيه في الدلتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.