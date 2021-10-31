مال وأعمال

نيو سيتي تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه في مشروع قنا جاردنز

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بكر بهجت _ تعتزم شركة نيو سيتي للتنمية إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «قنا جاردنز» خلال العام المقبل، وذلك ضمن استراتيجيتها لدخول مناطق جديدة، إلى جانب التوسع في مدن الجيل الرابع بمشروعات تتناسب مع شريحة الشباب، وفق الدكتورة منال حسين رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرة إلى أن الشركة تخطط لاستثمار نحو 5 مليارات جنيه في المشروع خلال 5 سنوات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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