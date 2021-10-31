نيو سيتي تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه في مشروع قنا جاردنز

بكر بهجت _ تعتزم شركة نيو سيتي للتنمية إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «قنا جاردنز» خلال العام المقبل، وذلك ضمن استراتيجيتها لدخول مناطق جديدة، إلى جانب التوسع في مدن الجيل الرابع بمشروعات تتناسب مع شريحة الشباب، وفق الدكتورة منال حسين رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرة إلى أن الشركة تخطط لاستثمار نحو 5 مليارات جنيه في المشروع خلال 5 سنوات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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