ملف.. الشركات العقارية توجه بوصلتها الاستثمارية للمحافظات

بكر بهجت _ وجه مطورون بوصلتهم نحو مناطق وجدوا فيها عائدًا استثماريًّا يحقق أهدافهم، بجانب تمتع تلك المناطق بطلب كبير من قبل العملاء، ضمن خطط تلك الشركات لتنويع محفظة مشروعاتها. يأتي ذلك تزامنًا مع استحواذ مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وأكتوبر الجديدة على الإقبال الاستثماري الأكبر من قبل الشركات العقارية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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