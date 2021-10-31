تعليم تحقق 33.7% نموا بالإيرادات وتقفز بأرباحها إلى 185.3 مليون جنيه بالعام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة عن النتائج المالية والتشغيلية للعام المالي 2020/2021 المنتهية في 31 أغسطس الماضي.

وبلغت الإيرادات وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، 602.1 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 33.7%.

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وارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 28.7% ليبلغ 185.3 مليون جنيه خلال عام 2020/2021، مصحوبا بوصول هامش صافي الربح إلى 30.8% مقابل 32% خلال العام السابق.

ووفقا للبيان، يرجع ذلك النمو الملحوظ للإيرادات إلى زيادة متوسط المصروفات الدراسية للطالب بنسبة 20.5% وارتفاع عدد الطلاب الجدد بجامعة النهضة بني سويف بنسبة 12.5% وهو ما يعكس قدرة الشركة على الاستفادة من الموافقات التي حصلت عليها لزيادة الطلاب بالإضافة إلى الكليات التي تم إطلاقها مؤخرا بمصروفات أعلى.

وأشارت إلى أنه رغم الزيادات المذكورة في المصروفات الدراسة إلا أنها لا تزال تنافسية بجامعة النهضة بني سويف مقارنة بالجامعات الأخرى وهو ما يؤكد على أن تعليم تضع على رأس أولوياتها تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة للجميع وبأسعار معقولة.

وذكرت إلى أن ذلك النمو القوي للإيرادات قد انعكس مردوده الإيجابي على مستويات الربحية بالشركة، فقد بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( قبل احتساب البنوك غير المتكررة) بمعدل نمو سنوي 42.3% ليصل إلى 340.8 مليون جنيه خلال عام 2020/2021 مقابل 239.5 مليون جنيه خلال العام السابق.

وبحسب البيان، يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصروفات العمومية والإدارية، وهو مايبرهن قدرة الشركة على تنمية الإيرادات وبالتالي تحقيق معدلات ربحية قوية.

وشهدت الشركة ارتفاع صافي الربح بعد تجنيب المصروفات غير المتكررة بمعدل سنوي 68.7% ليبلغ 243 مليون جنيه مصحوبا بوصول هامش صافي الربح إلى 40.4%.

وأوضح محمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة، أنه مع انتهاء العام الدراسي يمكن القول إن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات والعلامات الفارقة في مسيرتها على مدار العام.

وقال الرشيدي، في شهر أبريل من عام 2021 قامت الشركة بإتمام عملية الطرح الأولى في البورصة المصرية، حيث تمت تغطية الاكتتاب 29 مرة بعد أن لاقى اهتماما كبيرا وجذب مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين.

وأضاف أن الإقبال على الطرح العام للشركة يعكس الثقة الكبيرة من جانب المستثمرين في نموذج الأعمال القائم على منصة أكاديمية فريدة فضلا عن الخدمات المميزةو التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة المساهمين وعلاوة على تحسين قدرتنا على تطوير أطر الحوكمة بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الرشيدي إلى أن المؤشرات المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة على مدار العام تجاوزت جميع التوقعات، وذلك بعد أن نجحت الشركة في تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2020/2021، حيث قفزت الإيرادات بمعدل سنوي 33.7% لتسجل 602.1 مليون جنيه، وذلك على خلفية النمو القوي لرسوم قيد الطلاب بجامعة النهضة بني سويف، والزيادات المدروسة بعناية في مصروفات التعليم، بالإضافة إلى افتتاح كلية العلاج الطبيعي في جامعة النهضة بني سويف.

وتابع: وبعد استبعاد مصاريف الطرح غير المتكررة ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 43.3% لتسجل 340.8 مليون جنيه مع تسجيل هامش الأرباح التشغيلية بنسبة 56.6% خلال عام 2020/2021، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 68.7% ليصل إلى 243 مليون جنيه ووصول هامش الربح إلى 40.4%.

وأضاف الرشيدي أن الشركة أحرزت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالتوسعات المخططة في جامعة النهضة بني سويف، حيث بدأت الأعمال الإنشائية في الحرم الجامعي الثاني وسيبدأ قريبا في المباني الجديدة لكليتي الأداب والهندسة المعمارية، كما حصلت الشركة على الموافقات اللازمة لزيادة عدد الطلاب في كليات العلاج الطبيعي وعلوم الحاسب والهندسة.

وأكد على التزام الشركة بتزويد الطلاب بأفضل الخبرات سواء الأكاديمية أو غير الأكاديمية، حيث قامت بتوقيع اتفاقية شراكة أكاديمية جديدة مع جامعة شمال كنتاكي والتي ستتيح لطلاب الجامعة المؤهلين بالانتقال إلى جامعة شمال كنتاكي في السنوات الثالثة أو الرابعة من الدراسة والحصول على شهادات مشتركة من كلا المؤسستين.

وقال إن الاتفاقية تتضمن خلال المرحلة الحالية طلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة بني سويف، مع إمكانية ضم كليتي الهندسية وعلوم الحاسب خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت ذاته أشار إلى أن الشركة انتهت من أعمال التصميم الخاصة بالمؤسسة الجديدة جامعة باديا، كما قامت بتقديم ملف ترخيص شامل.

وذكر أن تعليم قامت أيضا بضخ أو دفعة من رأسمال الشركة المؤسسة لجامعة باديا والتي أبرمت اتفاقية لشراء قطعة أرض مع شركة بالم هيلز شريك في جامعة باديا.