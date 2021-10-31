مستشفى كليوباترا تقرر وقف شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة مستشفى كليوباترا في جلسته المنعقدة أمس، على وقف الشركة لأسهم الخزينة من السوق المفتوح.
وأوضحت في بيان للبورصة اليوم، أن إجمالي ما تم شراؤه من أسهم خزينة بواقع 17.918 مليون سهم بما يمثل 1.12% من عدد أسهم الشركة الإجمالية للفترة من تاريخ 16 يونيو الماضي وحتى تاريخه.
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