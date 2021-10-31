أسهم القطاع الصناعي تدفع البورصة للتراجع أكثر من 1% بداية التعاملات

رنا ممدوح _ احتلت أسهم القطاع الصناعي قائمة الأكثر انخفاضا في بداية تعاملات اليوم، ودفعت مؤشرات البورصة المصرية للتراجع، بضغط من ارتفاع أسعار بيع الغاز للقطاع الصناعي. وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.04%، ليتداول عند مستوى 11387 نقطة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.51%، ليتداول عند مستوى 50.75 جنيه. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.45% و 0.71% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 126.553 مليون جنيه على 150 شركة من خلال 5.454 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 29 شركة مقابل ارتفاع 8 شركات بينما لم تتغير أسعار 113 شركة. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 3.313 مليون جنيه، منها 2.968 مليون جنيه للمؤسسات، و345.710 ألف جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.317 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 19.861 مليون جنيه، مقابل 17.543 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات. وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 996.603 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % جلاكسو سميثكلاين 25.11 26.38 5.06 التوفيق للتأجير التمويلي – أيه تي ليس 4.12 4.3 4.37 غاز مصر 37.97 39.15 3.11 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري 0.65 0.661 1.69 ابن سينا فارما 3.2 3.25 1.56 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % حديد عز 15.86 13.99 11.79 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.528 1.404 8.12 أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 21.5 19.93 7.30 سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك 10.26 9.61 6.34 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 3.24 3.05 5.86

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