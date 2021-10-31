جهاز تنمية المشروعات يضخ 65 مليون جنيه في 5 محافظات .. أتاحت 4 آلاف فرصة عمل

إسلام فضل _ قال المهندس مجدي عبد الله مدير المنطقة الثالثة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ نحو 65 مليون جنيه بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية ودمياط والدقهلية.

وأضاف عبدالله في بيان صادر اليوم الأحد، أنه تم تمويل حوالي ألفين مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت ما يزيد على 4 آلاف فرصة عمل في 5 محافظات.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأفاد البيان أن فرع الجهاز بالمنوفية نظم مجموعة من الدورات التدريبية لسيدات وفتيات مركزي الشهداء وأشمون (المراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة) لتعريفهن بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات خاصة بهن وكيفية حصولهن على التمويل المناسب والأنشطة التي يمكن تنفيذها.

كما يقوم بتنظيم دورات تدريبية متخصصة تحت عنوان “سيدات الأعمال يمضين قدما” لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة لتأهيلهن وتطوير قدراتهن مما يمكنهن من التوسع فى تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وتعظيم أرباحهن من خلال مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.

ومن جانبه وجه إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، الدعوة للسيدات من محافظة المنوفية للتوجه إلى مقر فرع الجهاز في شارع مصطفى كامل برج تبارك – شبين الكوم للتسجيل والالتحاق بهذه الدورات التدريبية.

وأوضح مدير فرع المنوفية، أنه قد تم في نفس الإطار تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لريادة الأعمال تحت عنوان “ابدأ مشروعك ” لعدد من طلبة الجامعات بمحافظة المنوفية تعرف خلالها المتدربون على كيفية إقامة المشروعات ووضع خطة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ودراسة السوق وحساب الفجوة التسويقية.

وذكر بأن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” بمحافظة المنوفية تستهدف مركزي أشمون والشهداء ويضم المركزان 81 قرية مشيرًا إلى أن التمويلات المقدمة من الجهاز منذ بداية عام 2021 وحتى سبتمبر نفذت حوالي 520 مشروعا، وأتاحت حوالي 1023 فرصة عمل لأبناء المركزين المستهدفين.

وفى مجال الخدمات غير التمويلية قام فرع الجهاز بالمحافظة بتنظيم عدد من ورش العمل للتعريف بالمزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات.

كما قام الفرع كذلك بإصدار حوالي 60 ترخيصا مؤقتا، وتم توفيق أوضاع 19 مشروع وإصدار 85 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المبادرة.