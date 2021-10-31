اسباير كابيتال تعين مصطفى فوزي بمنصب العضو المنتدب وتعلن استقالة شكري والمهيدب القابضة

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن بعض التعديلات في تشكيل مجلس الإدارة.
وتضمنت التعديلات وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، تعيين مصطفى إبراهيم حسين ابراهيم فوزي في منصب العضو المنتدب للشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة على تعديل ممثل شركة نور فايننشال للاستثمار وهو محمد زكريا محي الدين.
ووافق المجلس على قبول استقال هشام شكري حافظ عن مقعده كعضو مجلس الإدارة، وأيضا استقالة شركة المهيدب القابضة والذي يمثلها زياد بن فؤاد بن فهد الصالح.
وقرر المجلس الموافقة على تعيين كلا من كريم أشرف هشام برقاوي وابراهيم محمد حلمي كأعضاء مجلس إدارة مستقليين.
وشملت قرارات المجلس تعديل صفة وليد محمد زكي رئيس مجلس الإدارة ليصبح رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، وتعديل صفة ياسر محمد زكي العضو المنتدب للقطاع الصناعي ليصبح عضو مجلس الإدارة.
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