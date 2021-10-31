أبو قير للأسمدة تدرس تأثير رفع أسعار الغاز

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنه جاري دراسة تأثير قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2902 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر الجاري والخاص بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية ومنها صناعة الأسمدة والبتروكيماويات ليصبح 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القرار يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، حيث ارتفع سعر الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق، وصاحب ذلك زيادة أسعار الأسمدة عالميا بأضعاف ماكانت عليه مسبقا. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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