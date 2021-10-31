العز الدخيلة للصلب: زيادة أسعار الغاز مبررة وتؤثر برفع تكاليف الإنتاج

رنا ممدوح _ قالت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، إن الزيادة السعرية في سعر توريد الغاز الطبيعي إلى مصانع الشركة والتي أقرتها الحكومة لتصبح 5.75 دولار بدلا من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل هي زيادة مبررة ومتزنة.

وأشارت الشركة في بيان ردا على استفسار البورصة بالإفصاح عن التأثير المتوقع على العملية الإنتاجية الخاصة بمصانع الشركة، إلى أن مصانع الشركة تتعامل مع جميع عناصر تكلفة الإنتاج بديناميكية ومرونة، وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية ( خام الحديد والخردة).

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وأكدت أن الغاز الطبيعي هو أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية.

وقالت إن زيادة سعر توريد الغاز من شأنه أن يؤثر برفع تكاليف الإنتاج.

ولفتت إلى أن التصميم الصناعي لمصانع الشركة يتيح لها المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الإنتاجية.