مدحت إسطفانوس: صناعة الأسمنت تعاني من ارتفاع تكلفة الفحم .. وصعوبة العودة للعمل بالغاز

بكر بهجت _ أكد مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن استخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز وتحويل خطوط إنتاجها للعمل به منذ قرار السماح لها بذلك عام 2015، كان له كبير الأثر في تجنيب الصناعة أي تغيرات في التكلفة من الأسعار الجديدة في الغاز، مشيرًا إلى أن صناعة الأسمنت تعاني بالأساس من مشكلات كبيرة بسبب ضعف الطلب وعدم القدرة على المنافسة وارتفاع التكلفة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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