مصر للأسمنت – قنا: زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي لن يكون له تأثير ملحوظ على الشركة

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للأسمنت – قنا، أن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، لن يكون له تأثير ملحوظ.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن كافة مصانع الأسمنت تعتمد حاليا على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وليس الغاز الطبيعي.
وأفادت أن الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في شركة مصر للأسمنت قنا وبالتالي فإن أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج.
وذكرت أن الموازنة المعتمدة المعدلة تم اعدادها طبقا لخطة الإنتاج وخطة الاحتياجات للمواد الخام ومصادر الطاقة المختلفة.
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