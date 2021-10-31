خالد أبو المكارم: المصانع مجبرة على تحميل المستهلك فارق تكلفة زيادة أسعار الغاز

بكر بهجت _ قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة جولدن تكس، إن الأسعار الجديدة للغاز ستضر بالمصنعين بصورة كبيرة، وهو ما سيعود بدوره بالضرر على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن قطاعات الأسمدة والحديد والقطاع الزراعي هي الأكثر تضررًا من التسعيرة الجديدة، وبالتالي فإن صادرات تلك القطاعات وأيضًا القطاعات المرتبطة بها سترتفع تكلفتها وأسعارها بصورة كبيرة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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