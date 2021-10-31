مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو : لا يوجد تأثير حتى تاريخه من قرار تجديد سعر الغاز الطبيعي

رنا ممدوح _ قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، إنه لا يوجد تأثير على الشركة حتى تاريخه من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مصر لإنتاج الأسمدة موبكو يتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز.