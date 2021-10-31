- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، إنه لا يوجد تأثير على الشركة حتى تاريخه من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مصر لإنتاج الأسمدة موبكو يتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو : لا يوجد تأثير حتى تاريخه من قرار تجديد سعر الغاز الطبيعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.