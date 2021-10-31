الذهب يحافظ على مكاسبه.. مستقرة عند 779 جنيه لعيار 21

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شاهندة إبراهيم – حافظ الذهب على المكاسب التي حققها في السوق المحلية ليستقر عند مستوى 779 جنيه لعيار 21 الأكثر انتشارا.
فيما بلغ عيار 18 قيمة 668 جنيه، ووصل سعر عيار 24 إلى 890 جنيه للجرام، وحقق الجنيه الذهب مستوى 6 آلاف و232 جنيه، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.
وقال نجيب، إن المعدن النفيس كان قد استقر عند مستوى 1785 دولار للأوقية دون أي تغيير طرأ، بآخر تعاملات يوم الجمعة الماضية.
كما أشار إلى أنه من المعروف أن البورصات العالمية تغلق مساء الجمعة، إذ أنه نهاية التعاملات الأسبوعية، فضلا عن أن يومي السبت والأحد عطلة رسمية، ومن ثم تبدأ التداولات من جديد يوم الإثنين لتأخذ الأسعار مسار متباين مع المضاربات سواء بالصعود أو الهبوط.
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