إصابات كورونا الجديدة في روسيا تتجاوز 40 ألف حالة لليوم الثاني

روسيا اليوم _ لليوم الثاني على التوالي، شهدت روسيا قفزة قياسية وغير مسبوقة، بأكثر من 40 ألف حالة جديدة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 40993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 40251 إصابة في اليوم السابق.

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ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7603 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورج (3597 حالة) ومقاطعة موسكو (2737 حالة) ومقاطعة سامارا (1458 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1158 حالة وفاة، مقابل 1160 وفاة أمس، بينما تماثل 27115 مريضا للشفاء من الوباء أمس.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و513790 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 238538 حالة وفاة، وسبعة ملايين و358539 حالة شفاء.

ووفقا لبيانات وكالة “تاس”، تجاوز عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في روسيا خلال شهر أكتوبر المنصرم عتبة المليون، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 209.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 689 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 56.7 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 50.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ46.8%.

وبدأ في عموم روسيا أمس سريان عطلة رسمية مدفوعة الأجر مفروضة حتى السابع من نوفمبر، في مسعى للحد من تفشي الوباء.