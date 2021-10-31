مجد الدين المنزلاوي: الإنتاج المحلي لن يتضرر من التسعيرة الموحدة للطاقة

بكر بهجت _ قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إن الصناعة المحلية تواجه عدة تحديات، منها أسعار الطاقة والتي شهدت تغيرات عدة على مدار السنوات الماضية، وأصبح القطاع الصناعي أكثر مرونة لاستيعابها والتعامل معها، ما يعني أن الإنتاجية لن تتضرر بالقرارات الأخيرة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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