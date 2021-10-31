مال وأعمال

طلعت مصطفى القابضة تحافظ على تصنيف الجدارة الممنوح لشركة العربية للمشروعات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نجاح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ( إحدى الشركات التابعة للمجموعة ) في الحفاظ على تصنيفها والملاءة الإئتمانية عند درجة +A والممنوح لكل من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانية ( الشركة المصدرة) وصكوك الإجارة والتي سبق وأن أصدرتها الشركة في شهر إبريل من عام 2020 والبالغ قيمتها 2 مليار جنيه.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانية وخدمة المستثمرين أصدرت تقريرها على التصنيف والترتيب المحلي للملائة الإئتمانية عند درجة تصنيف +A لكل من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانية ( الشركة المصدرة) وصكوك الإجارة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وذكرت أن هذه الدرجة من التقييم تعكس الأسس القوية للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني مدعومة بإمكانياتها المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر وشهادة قوية على قدرة مجموعة طلعت مصطفى القابضة على جذب الاستثمار والمستثمرين لما تتمتع به من جداره ائتمانية واستثمارية قوية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلعت مصطفى القابضة تحافظ على تصنيف الجدارة الممنوح لشركة العربية للمشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا