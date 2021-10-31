طلعت مصطفى القابضة تحافظ على تصنيف الجدارة الممنوح لشركة العربية للمشروعات

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رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نجاح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ( إحدى الشركات التابعة للمجموعة ) في الحفاظ على تصنيفها والملاءة الإئتمانية عند درجة +A والممنوح لكل من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانية ( الشركة المصدرة) وصكوك الإجارة والتي سبق وأن أصدرتها الشركة في شهر إبريل من عام 2020 والبالغ قيمتها 2 مليار جنيه.
وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانية وخدمة المستثمرين أصدرت تقريرها على التصنيف والترتيب المحلي للملائة الإئتمانية عند درجة تصنيف +A لكل من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانية ( الشركة المصدرة) وصكوك الإجارة.
وذكرت أن هذه الدرجة من التقييم تعكس الأسس القوية للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني مدعومة بإمكانياتها المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر وشهادة قوية على قدرة مجموعة طلعت مصطفى القابضة على جذب الاستثمار والمستثمرين لما تتمتع به من جداره ائتمانية واستثمارية قوية.
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