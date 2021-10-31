شركات الطاقة.. هل تصنع التضخم أم تمرره إلى العملاء؟

وكالات _ ربما تكون أسوأ تداعيات الوباء على الصحة العامة قد ولت، لكن ظلها الطويل لا يزال يخيم على الاقتصاد وصناعة الطاقة في شكل اختناقات في سلاسل التوريد ونقص العمالة والتضخم الحاد.

يقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون بشركات الطاقة وفقًا لتقرير موسع نشره موقع naturalgasintel إن الانتكاسات مثل اضطرابات التصنيع في آسيا والازدحام في الموانئ الأمريكية تبث حالة من عدم اليقين إلى أجل غير مسمى.

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قال دان كوالسكي، نائب رئيس قسم تبادل المعرفة في بنك الطاقة CoBank ومقره دنفر: “إنه من المرجح أن تستمر أزمات سلسلة التوريد بشكل واضح حتى عام 2022”.

وأشار إلى أن المصنعين وتجار التجزئة في الولايات المتحدة، وكذلك في جميع أنحاء أوروبا، منفتحون ومتعطشون للمكونات والمنتجات. ومع ذلك، فإن القيود المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا في آسيا مستمرة في شل الموردين، مما يحد من قدرتهم على تلبية الطلب في الاقتصادات الغربية.

وفي الوقت نفسه، يؤدي نقص العمالة وارتفاع تكاليف الرواتب في الولايات المتحدة -بقايا الاضطرابات الوبائية للقوى العاملة- إلى إعاقة قدرة الموانئ الأمريكية على معالجة عمليات التسليم وتأمين سائقي الشاحنات لنقلها.

قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي متواضع 2% في الربع الثالث، مما يمثل تباطؤًا كبيرًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% في الربع الأول و6.7% في الربع الثاني.

وقالت الحكومة إن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1.6% في الربع الثالث، وهو تراجع كبير عن الزيادة البالغة 12% في الربع الثاني من عام 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم قدرة الأمريكيين على العثور على المنتجات التي يرغبون في شرائها.

شركات الاستكشاف والإنتاج قد تحتاج إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي بنسبة 20% في 2022

قال الخبير الاقتصادي في جامعة كريتون، إرني جوس، الذي استطلع آراء مديري التوريد، إن النتائج هذا الشهر أظهرت أن 73% يتوقعون نقصًا وتزايدًا في التكاليف حتى عام 2021. ويتوقع الثلث أن تمثل مشاكل التسليم “أكبر تهديد” لشركاتهم خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

أشار المسؤولون التنفيذيون في شركة الطاقة إلى أن كل هذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب تعزيز الإنتاج وتأمين المعدات وتقديم الخدمات في أعقاب الوباء.

وقال لورنزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، إنه بينما تستمر الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية في التعافي، فإن هذه الوتيرة “يعوقها” نقص السفن العالمية، وقضايا سلسلة التوريد، وقيود إمدادات الطاقة في أجزاء متعددة من العالم.

بالنسبة لأسواق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال (LNG)، أخبر سيمونيلي المستثمرين في مكالمة حول أرباح الشركة للربع الثالث الأخير أن “مزيجًا من نمو الطلب القوي والعرض الضيق للغاية في أجزاء كثيرة من العالم” قد دعم الأسعار، وهو تطور إيجابي للمنتجين، ولكنها تساهم في التضخم العالمي. لقد رسم صورة مماثلة لأسواق النفط العالمية.

بالنسبة لبيكر، قال إن أعمال الحلول الرقمية للشركة واجهت “تحديات متعددة خلال الربع” تتعلق “بنقص المكونات الكهربائية، إلى حد كبير حول أشباه الموصلات”. أدى ذلك إلى خفض الإيرادات وإلحاق الضرر بالهوامش في الربع الثالث.

قال سيمونيلي: “نحن ندرك أن علينا العمل في الحلول الرقمية لإعادة هوامش التشغيل إلى المستوى المقبول”.

الطلب القوي والعرض الضيق للغاية يمر بأجزاء كثيرة من العالم

قال المدير المالي بريان ووريل إن نتائج خدمات حقول النفط للشركة “كانت أقل من توقعاتنا” ويرجع ذلك جزئيًّا إلى الاضطرابات المرتبطة بالأعاصير في خليج المكسيك وأيضًا لأن مشكلات سلسلة التوريد “أثرت على كل من الإيرادات والهوامش. كانت أعمالنا في مجال الكيماويات هي الأكثر تضررًا من هذه المشكلات، مع بعض الزيادات في الأسعار التي يقابلها تصاعد تكاليف المدخلات والشحن والخدمات اللوجيستية”.

قالت شركة Chart Industries Inc، التي تقوم بهندسة وتصنيع المعدات، بما في ذلك أنظمة لتسييل الهيدروكربونات والهيدروجين والهيليوم، إن مجموعة من تحديات العمالة والخدمات اللوجستية قلصت هوامشها خلال الربع الثالث من عام 2021.

قال الرئيس التنفيذي جيل إيفانكو في مكالمة أرباح لشهر أكتوبر: “لقد استجبنا بسرعة برسوم إضافية، وزيادات إضافية في الأسعار وخفض تكاليف التشغيل”. “ومع ذلك، لم يكن لأي من إجراءاتنا تأثير فوري على الهوامش خلال الربع نفسه”.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة Liberty Oilfield Services، إنها استفادت من زيادة أسعار الخدمة خلال الربع الثالث. ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي، كريس رايت، في مكالمة حديثة بشأن الأرباح، إن الشركة “لم تكن محصنة ضد مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة التي يواجهها العالم اليوم حيث تزيد التكلفة الأسرع أكثر من تعويض الأسعار المرتفعة خلال الفترة”.

قالت Liberty، التي تقدم خدمات التكسير، إن زيادة تكاليف النقل ونقص السائقين، إلى جانب موظفي الصيانة وقيود التوريد، أضرت بهوامشها.

على سبيل المثال، قال رايت: “بلغت تكاليف الخدمات اللوجيستية التي لم يتم تمريرها للعملاء في هذا الربع نحو 12 مليون دولار، وكانت تكاليف الصيانة أعلى من المعتاد بمقدار 8 ملايين دولار بسبب الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. وبينما نتوقع استمرار تحديات سلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية في الربع الرابع، فإننا نعمل بنشاط لتخفيف تأثيرها على الهوامش”.

من المؤكد أن بعض شركات الطاقة ذات الانتشار العالمي والموارد الهائلة قالت إنها تمكنت من التغلب على آثار الوباء على الإمدادات ولم تتأثر نسبيًّا.

على سبيل المثال، قالت شركة شلمبرجير المحدودة إنها واجهت بعض مشكلات سلسلة التوريد واللوجيستيات في الربع الثالث. ومع ذلك، قال المدير المالي ستيفان بيجيه للمستثمرين خلال مكالمة الأرباح الأخيرة: “نحن نتعامل بنجاح مع موردينا وعملائنا للتنقل بشكل مشترك في الاتجاهات التضخمية. نحن نتعاون مع عملائنا لتحسين التخطيط، وعند الاقتضاء، إجراء التعديلات اللازمة من خلال البنود التعاقدية الحالية الخاصة بالتفاوض. نتيجة لذلك، حتى الآن، تمكنا إلى حد كبير من حماية أنفسنا من تأثير التضخم مع تسارع دورة النمو”.

وردد بيجويت صدى المديرين التنفيذيين لشركة هاليبرتون، الذين أشاروا أيضًا إلى القدرة على الاعتماد على النطاق العالمي للإدارة من خلال نقص العمالة.

قال جيف ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة Halliburton، خلال مكالمة أرباح في وقت سابق من شهر أكتوبر: “سوق العمل ضيقة اليوم”. “على مدى السنوات القليلة الماضية، قمنا بضغط وقتنا، وعززنا شبكة التوظيف الوطنية لدينا واستخدمنا الحلول الرقمية لتقليل متطلبات الموظفين الميدانيين بشكل كبير”.

قال الرئيس التنفيذي هناك “تحديات حقيقية”. ومع ذلك، “لدينا النطاق والسرعة والأنظمة لتوظيف المواهب على المستوى الوطني ونشرها بسرعة لعملائنا”. بالإضافة إلى ذلك، “لدينا وصول سهل إلى أسطول من السائقين لإجراء عمليات التسليم إلى موقع العمل”.

ومع ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون إن الإمدادات الأوسع نطاقًا والضغوط التضخمية استثنائية ويمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي وشركات الطاقة في العام المقبل. وقال ميلر إن شركات الاستكشاف والإنتاج في أمريكا الشمالية قد تحتاج إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي بنسبة 20% في عام 2022 لتأمين المعدات والعمالة في سوق عالمية تتقلص باستمرار.

في غضون ذلك، قال محللو Rystad Energy إن شركات الطاقة ستحتاج إلى تمرير تكاليف أعلى للعملاء، وبالتالي المستهلكين بعدما تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي هذا العام وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 60%.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تكاليف التدفئة المنزلية في الولايات المتحدة في الشتاء القادم -من بين نصف البلاد التي تستخدم الغاز لتشغيل الأفران- قد ترتفع بنسبة 30% عن الشتاء الماضي. في غضون ذلك، ارتفع البنزين المشتق من النفط بالفعل بأكثر من 50% عن العام السابق.

وقالت لويز ديكسون المحلل في ريستاد: “سلاسل التوريد المتقلبة ومشهد الطاقة في الوقت الحالي لا يستبعد المزيد من الزيادات في الأسعار”. وقالت إن هذا قد يؤدي في النهاية إلى إضعاف الطلب على النفط والغاز، وبالتالي انخفاض الأسعار.