الخروج من كورونا وتقلبات السوق أهم أسباب ارتفاع أسعار الوقود

فاينانشال تايم _ يقول خبراء إن السبب الرئيسي الذي يدفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع هو الخروج من وباء كورونا، إلى جانب التقلبات التي تتشكل في أسواق الغاز والنفط.

فعندما أدت جائحة كورونا إلى إغلاق النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم في أوائل عام 2021، انخفض الطلب على الطاقة، وانخفضت الأسعار أيضًا، وأدى ذلك إلى انخفاض في الإنتاج.

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وتقول سامانثا جروس، مديرة مبادرة أمن الطاقة والمناخ في معهد بروكينجز: “في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يستجيب نظام الغاز الطبيعي لدينا بشكل كبير للأسعار، لذلك لم يقم أحد بالحفر عندما كانت الأسعار منخفضة جدًّا”. “لذا فإن الغاز الذي كان من الممكن أن ينتج من تلك الآبار ليس موجودًا الآن، وفي الوقت نفسه يرتفع الطلب بشدة مع تعافي الاقتصاد. والنظام ليس متوازنًا تمامًا بعد”.

أدت عوامل أخرى إلى تفاقم الأزمة وارتفاع الطلب بصورة مطردة على الغاز وتراجع الاحتياطيات، منها الربيع البارد في أوروبا والشتاء البارد العام الماضي في الصين. أدت الظروف الجوية أيضًا إلى إعاقة إنتاج الطاقة المتجددة: فقد تسبب الجفاف في أمريكا الجنوبية، على سبيل المثال، في الحد من إنتاج الطاقة الكهرومائية، كما أدت فترات هدوء الرياح في المملكة المتحدة إلى تباطؤ التوربينات.

لكن بشكل عام، تساعد مصادر الطاقة المتجددة في الواقع على استقرار الأسعار، كما تقول جروس. فعلى الرغم من أن إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية على وجه الخصوص يتقلب مع الطقس، إلا أنه ليس له تأثير كبير على أسعارهما مثل التحولات في أسواق النفط والغاز العالمية.

تنخفض أسعار الطاقة المتجددة بشكل أسرع بكثير مما توقعه المحللون، مع انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 89% خلال العقد الماضي. يقول مورجان روت، أحد كبار المديرين في سياسة المناخ الأمريكية في صندوق الدفاع البيئي: “إن بناء مشاريع جديدة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أرخص من الاستمرار في تشغيل معظم محطات الفحم حول العالم”.

إذا كان من الممكن توسيع مصادر الطاقة المتجددة لتشكل حصة أكبر بكثير من مزيج الطاقة الوطني، فإن المدخرات ستصل إلى المستهلكين. وجد تقرير نُشر هذا الشهر من قبل مجموعة Rhodium Group ، وهي شركة أبحاث مقرها نيويورك، أن السياسات الموضوعة للحد من الانبعاثات الأمريكية بما يتماشى مع هدف الرئيس بايدن لعام 2030 من شأنه أن يوفر للأسر ما معدله 500 دولار سنويًّا من تكاليف الطاقة.

هناك أدلة على أن مصادر الطاقة المتجددة لها بالفعل تأثير إيجابي على الأسعار: فقد وجد تقرير صدر عام 2016 عن وزارة الطاقة الأمريكية وجامعة بيركلي في كاليفورنيا أن سياسات تشجيع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة في 29 ولاية وواشنطن العاصمة، قد خفضت أسعار الكهرباء بالجملة، ووفرت ما يصل إلى 1.2 مليار دولار للمستهلكين. كما خفضوا الطلب على الغاز الطبيعي وأسعاره، مما وفر للمستهلكين ما يصل إلى 3.7 مليارات دولار.

يقول روت إن هناك أشياء يتعين على الحكومات والشركات القيام بها للتأكد من أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة يسير بسلاسة للمستهلكين. مشيرًا إلى أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية على نطاق أوسع بكثير، يتطلب استثمار البلدان في تحديث شبكات الكهرباء الخاصة بها وفي تطوير التقنيات لتخزين كميات كبيرة من الطاقة، للتعامل مع فترات أطول عندما لا تكون الشمس مشرقة والرياح مواتية.

وعلى الرغم من أن المدافعين عن الوقود الأحفوري اليوم مخطئون في إلقاء لوم ارتفاع الأسعار الحالي على الاندفاع لوقف حرق النفط والغاز، فمن الصحيح أننا لا نستطيع إيقاف إمدادات الوقود الأحفوري قبل أن يكون لدينا إمدادات كافية من مصادر الطاقة المتجددة المتاحة. يقول جروس: “هذا واضح من منظور اقتصادي، من منظور السعر والأسهم في جميع أنحاء العالم، وليس فقط ما تريد القيام به”. “ولكن طالما أن هناك شخصًا ما يضمن الإمداد الكافي، لا أعتقد أنه يجب بالضرورة أن ينطوي على ارتفاعات هائلة في الأسعار”.

كما أن توسيع نطاق أشكال الطاقة النظيفة لتغطي المزيد من الطلب العالمي سيستغرق سنوات. الشيء الوحيد الذي يمكن للحكومات فعله الآن لخفض أسعار النفط والغاز هو تداول المزيد من النفط والغاز. لهذا السبب ناشد الرئيس بايدن المملكة العربية السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط تكثيف التنقيب هذا العام. كما تنفس القادة الصعداء يوم الخميس عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملاق الغاز جازبروم المملوكة للدولة بملء منشآت التخزين الأوروبية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

قد يؤدي التضارب الواضح بين الحاجة طويلة المدى لقطع الوقود الأحفوري والحاجة قصيرة المدى للإنتاج، إلى جعل الأمور محرجة. ستحاول دول مثل روسيا والمملكة العربية السعودية، اللتين تعتمد اقتصاداتهما على الوقود الأحفوري إلى استخدام أزمة الأسعار الحالية لتبرير بطء التخلص التدريجي من الوقود التقليدي.

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