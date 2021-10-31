ملف.. القطاع الصناعي يبدأ رصد تداعيات زيادة أسعار الغاز

بكر بهجت _ أعلنت الحكومة عن الأسعار الجديدة لبيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، والتي تضمنت زيادات بنسبة اقتربت من 28% لصناعات الحديد والأسمنت والأسمدة، من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 5.75 دولارات، وزيادة بنسبة 5.5% لباقي الصناعات من 4.5 دولارات إلى 4.75 دولارات، وذلك وفق قرار لجنة إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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