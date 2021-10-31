رفع أسعار 44 سيارة خلال شهر أكتوبر.. القائمة الكاملة

شاهندة إبراهيم – تواجه صناعة السيارات جملة من الصعاب التي تآبي أن تنته في جدول زمني قريب، بفعل الندوب التي خلفتها أزمة وباء كورونا في الأساس، ومرورا بمعوقات الشحن من تضاعف مصاريفها لخمس أضعاف وقلة تواجد الحاويات وصولا إلى النقص الحاد في المعروض.

وتعاطيا وتفاعلا مع ما سبق، سيطرت موجة الارتفاعات السعرية التي تكتنف السوق المصري بشدة لتقفز أسعار نحو 44 سيارة، فقد تراوح مقدار الزيادات من 200 جنيه إلى 20 ألف جنيه، لتقدم بقيم تبدء من 123 ألف و900 جنيه وحتى 760 ألف جنيه.

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وفي غضون ذلك، شهد القطاع في الآونة الأخيرة إتجاه عدد من الوكلاء المحليين لإقرار سلسلة ارتفاعات سعرية على دفعتين خلال مدد زمنية قصيرة للغاية لا تتعد شهرا، لتلحقها زيادات إضافية، ليصل عدد المركبات التي صعدت مرتين إلى 10 وحدات وهما: بي واي دي F3 وl3 ولادا جرانتا حتى 8 آلاف جنيه، وهيونداي إلنترا HD وأكسنت RB وشيري أريزو 5 وتيجو3 وتيجو 7 حتى 6 آلاف جنيه، وأوبل جراند لاند وكروس لاند بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

وتعددت مناشئ السيارات التي شهدت ارتفاعات سعرية بين الصيني المجمع محليا أو المستورد، والروسي والكوري والياباني والأمريكي والفرنسي والألماني.

هذا وتنتمي السيارات لعدة أنماط مختلفة من بينها السيدان العائلية والرياضية متعددة الاستخدامات SUV والكروس أوفر المدمجة والعائلية متعددة الاغراض سباعية المقاعد MPV وغيرها.

وفي سياق مختلف، تشير التقارير الدولية إلى أن أزمة الامدادات الخاصة بأشباه الموصلات لشركات صناعة السيارات من المحتمل أن تستمر حتى 2022، رغم أن النقص قد يصبح أقل حدة مما كان عليه في الصيف الماضي.

كما تفيد بأن منتجي الرقائق لم يتمكنوا سوى من الوفاء بنحو 20% فقط من طلبات الزبائن في يوليو الماضي، ورغم بعض التحسينات في الوضع في أغسطس، إلا أن لم يتم الوفاء بأكثر من نصف الطلب.

ومن المتوقع أن يستمر النقص حتى العام المقبل، لتصل الفجوة إلى نحو 20 % من المستويات التي شوهدت في النصف الأول من العام الجاري.

أقرت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج في مصر، زيادات سعرية على دفعتين خلال أكتوبر الجاري، ليتراوح مقدار الارتفاع من 5 إلى 8 آلاف جنيه.

بي واي دي F3

ووفقا للقائمة السعرية الجديدة، باتت أسعار الفئة الأولى M/T من السيارة بي واي دي F3 بنحو 197 ألف جنيه، في مقابل 191 ألف جنيه، بزيادة 6 آلاف جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الثانية A/T إلى مستوى 218 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم في مطلع الشهر الجاري بنحو 211 ألف جنيه، لترتفع بذلك 7 آلاف جنيه.

ومن الجدير بالذكر، أن السيارة بي واي دي F3 كانت قد شهدت ارتفاع سعري في الخامس من أكتوبر الجاري بقيمة 3 آلاف، ومن ثم أعلن وكيلها المحلي عن زيادة ثانية بنفس الشهر.

وكانت “الأمل” قد أقرت زياداتين متتاليتين خلال شهر سبتمبر الماضي أيضا، طالت من السيارات التي تقوم بتسويقها عملياتها في مصر، ليصل مجمل الصعود إلى 8 آلاف جنيه في بي واي دي F3، و2000 جنيه في لادا جرانتا.

لادا جرانتا

قفزت أسعار الفئة الأولى من السيارة لادا جرانتا المزودة بناقل حركة مانيوال إلى 168 ألف جنيه، مقارنة مع 163 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

وحددت أسعار الفئة الثانية بنحو 189 ألف جنيه، بدلا من 183 ألف جنيه، بارتفاع قدره 6 آلاف جنيه.

فيما وصل سعر الفئة الثالثة إلى 198 ألف جنيه، مقابل 192 ألف جنيه بنفس معدل الزيادة السابقة.

وكانت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، قد أعلنت عن زيادة تراوحت بين 3 إلى 4 آلاف نالت من لادا جرانتا في مطلع أكتوبر الجاري.

بي واي دي L3

وبحسب الأسعار المعلنة الجديدة، وصل سعر الفئة الأولى من السيارة بي واي دي L3 إلى مستوى 228 ألف جنيه، في مقابل 220 ألف جنيه، لترتفع بذلك بنحو 8 آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار الفئة الثانية لتقدم بسعر جديد 238 ألف جنيه، بدلا من 230 ألف جنيه.

ويشار إلى أن، كان الوكيل المحلي قد أبلغ شبكة موزعيه المعتمدين عن زيادة سعرية صاحبت الشكل الجديد من بي واي دي L3 قدرت بنحو 5 آلاف جنيه في 5 أكتوبر.

وكانت الشركة قد طرحت الشكل الجديد من العلامة التجاري BYD L3 موديل 2022 في مطلع سبتمبر الماضي، بأسعار تبدء من 215 ألف جنيه للفئة الأولى (GLX 1.5)، فيما سعرت الفئة الثانية (GS 1.5) بقيمة 225 ألف جنيه .

أقرت شركة دايموند موتورز وكلاء العلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، زيادات سعرية طالت من السيارتين إكسباندر وإكليبس للمرة الثانية في شهرين.

وجاء مقدار الزيادة في السيارة ميتسوبيشي إكليبس بين 5 إلى 10 آلاف جنيه مع تثبيت عدد من الفئات، فضلا عن 5 آلاف جنيه صعودا في أسعار إكسباندر سباعية المقاعد، في أكتوبر الجاري.

ويشار إلى أن، كانت “دايموند موتورز” قد أعلنت عن زيادات سعرية صاحبت الطرازين إكليبس وإكسباندر، إذ بلغت نحو 5 آلاف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.

وكانت قد أبقت أيضا على أسعار الفئة الأولى والثانية من طراز إكليبس دون تغيير، لتبقى عند المستويات السابقة دون زيادة سعرية.

ميتسوبيشي إكليبس

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، قدمت الفئة الثانية من السيارة ميتسوبيشي إكليبس بنحو 460 ألف جنيه مقابل 455 ألف جنيه، وقفزت الفئة الثانية إلى مستوى 500 ألف جنيه مقارنة مع 490 ألف جنيه، وحددت الفئة الثالثة بقيمة جديدة 550 ألف جنيه بدلا من 540 ألف جنيه، فيما استقرت الفئة الأولى القياسية دون تغيير يذكر عند 425 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر

ووفقا للمعلن، صعدت أسعار الفئة الأولى من السيارة ميتسوبيشي إكسباندر إلى منطقة 330 ألف جنيه، مقابل 325 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثانية الكاملة إلى مستوى 355 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم بنحو 350 ألف جنيه.

ورفعت شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه وإم جي وأوبل في السوق المحلية، أسعار كل من أوبل جراند لاند وكروس لاند بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

وكانت الشركة قد أقرت زيادة أولى طالت من الطرازين المذكورين سابقا بنفس القيمة في مطلع أكتوبر الجاري، ليعتبر هذا الصعود الثاني في شهر واحد.

أوبل جراند لاند

وبحسب الأسعار المعلنة، تم تسويق الفئة الثانية من السيارة أوبل جراند لاند بنحو 520 ألف جنيه، بدلا من 515 ألف جنيه سابقا، وقفزت الفئة الثالثة لتصل إلى مستوى 550 ألف جنيه، مقابل 545 ألف جنيه، فيما أبقت الشركة على الفئة الأولى دون تغيير يذكر مسجلة 470 ألف جنيه.

ويذكر أن كان الوكيل المحلي قد أقر زيادة سعرية في 4 أكتوبر، حيث قدرت بنحو 5 آلاف جنيه نالت من جميع فئات العلامة الألمانية أوبل جراند لاند.

أوبل كروس لاند

وقفزت أسعار الفئة الأولى من السيارة أوبل كروس لاند إلى منطقة 350 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم بسعر قديم 345 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية إلى مستوى380 ألف جنيه، مقارنة مع 375 ألف جنيه.

وكانت سيارات أوبل كروس لاند المتوافرة في السوق المحلية من خلال فئتين من التجهيزات، قد شهدت ارتفاعات سعرية بلغت نحو 5 آلاف جنيه في مطلع أكتوبر.

في المقابل أبقت “المنصور” على أسعار أوبل كورسا عند مستوى 330 ألف جنيه دون تغيير، فيما كانت قد شهدت زيادة بنحو 5 آلاف في مطلع ذات الشهر.

شيفروليه كابتيفا

وارتفعت أيضا أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه، لتقدم بأسعار رسمية جديدة تبدء من 344 ألف و 990 جنيه للفئة الأولى، وسعرت الفئة الثانية بنحو 369 ألف و 990 جنيه، وقدمت الفئة الثالثة بنحو 389 ألف و 990 جنيه، أما الفئة الرابعة باتت بقيمة إلى 409 آلاف و990 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شهدت أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» زيادات بقيمة بلغت 3500 جنيه، وباتت تقدم الفئة الأولى بنحو205 آلاف جنيه، والفئة الثانية سعرت بمبلغ جديد 211 ألف و500 جنيه، وقدمت الفئة الثالثة بسعر 220 ألف و900 جنيه، أما الفئة الرابعة بنحو 227 ألف و400 جنيه.

كما أقرت شركة المنصور للسيارات، زيادات على أسعار العلامة الصينية إم جي لطرازات ( 5 ، و6، و ZS)، تراوحت بين 5000 إلى 7000 جنيه.

إم جي 5

وزادت أسعار سيارات إم جي 5 بقيمة بلغت 5000 جنيه، لتقدم بنحو 232 ألف و990 جنيه للفئة الأولى، وحددت الفئة الثانية بسعر 252 ألف و990 جنيه، أما الفئة الثالثة باتت بنحو 272 ألف و990 جنيه.

إم جي 6

وارتفعت أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2021 بقيمة بلغت 7000 جنيه، وحددت الفئة الأولى بنحو 319 ألفً و990 جنيه، الفئة الثانية وصلت إلى 334 ألف و990 جنيه، أما الفئة الثالثة باتت بمبلغ 339 ألف و990 جنيه.

إم جي ZS

ووصل مقدار الزيادة في أسعار سيارات إم جي ZS إلى 5000 جنيه، لتصعد الفئة الأولى مسجلة نحو 269 ألف و990 جنيه، وصل سعر الفئة الثانية إلى 284 ألف و990 جنيه، أما الفئة الثالثة قدرت بنحو 302 ألف و990 جنيها.

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو وكلاء هيونداي وشيري وهافال ومازدا في السوق المحلية، عن تطبيق زيادات سعرية للمرة الثانية في شهر واحد.

وتراوحت قيم الزيادات بين 5100 إلى 6 آلاف جنيه، وطالت من هيونداي إلنترا HD وشيري أريزو 5 وتيجو3 وتيجو 7، في أكتوبر الجاري.

هيونداي إلنترا HD

وفقا للمعلن، باتت الفئة الأولى من السيارة هيونداي إلنترا HD بنحو 254 ألف و900 جنيه، مقابل 248 ألف و900 جنيه.

وقفزت الفئة الثانية إلى مستوى 261 ألف و900 جنيه، بدلا من 255 ألف و900 جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الثالثة لتصل إلى 274 ألف و900 جنيه، مقارنة مع 268 ألف و900 جنيه.

وحددت الفئة الرابعة الكاملة بقيمة 278 ألف و900 جنيه، بعدما كانت تسوق بسعر قديم 272 ألف و900 جنيه.

وكانت السيارة هيونداي إلنترا HD قد شهدت زيادة بقيمة 2000 جنيه مطلع أكتوبر الجاري.

شيري أريزو 5

ارتفعت أسعار الفئة الأولى من شيري أريزو 5 إلى 185 ألف جنيه، مقابل 179 ألف و900 جنيه.

وقفزت أسعار الفئة الثانية إلى 205 آلاف جنيه، مقابل 199 ألف و900 جنيه.

وحددت الفئة الثالثة بقيمة 219 ألف جنيه، مقارنة بنحو 213 ألف و900 جنيه.

وتراوح مقدار الزيادة الاولى التي كانت قد طبقت على أسعار سيارات شيري أريزو 5 بين 1000 إلى 2000 جنيه.

شيري تيجو 3

باتت السيارة شيري تيجو 3 تقدم بسعر جديد 250 ألف جنيه، مقابل 244 ألف و900 جنيه.

وكانت قد ارتفعت السيارة شيري تيجو 3 في الزيادة الأولى بنحو 1000 جنيه.

شيري تيجو 7

قفزت أسعار الفئة الأولى من السيارة شيري تيجو7 إلى مستوى 295 ألف جنيه، مقابل 289 ألف و900 جنيه.

وباتت الفئة الثانية بعد الزيادة الأخيرة بنحو 319 ألف و900 جنيه، بدلا من 313 ألف و900 جنيه.

وكانت قد شهدت سيارات شيري تيجو 7 زيادة أولى بقيمة بلغت 2900 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

شهدت السيارة هيونداي أكسنت RB زيادات سعرية على دفعتين أيضا، الأولى قدرت بنحو 2000 جنيه في مطلع أكتوبر، أما الثانية وصلت إلى 6 آلاف جنيه في نهاية الشهر المذكور سابقا.

وباتت تقدم بأسعار جديدة الفئة الأولى 229 ألف و900 جنيه، مقابل 223 ألف و900 جنيه، وصارت الفئة الثانية بنحو 239 ألف و900 جنيه، بدلا من 233 ألف و900 جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الثالثة إلى 245 ألف و900 جنيه، مقابل 239 ألف و900 جنيه، وباتت الفئة الرابعة بمبلغ 255 ألف و900 جنيه، مقارنة مع 249 ألف و900 جنيه، فيما سعرت الفئة الخامسة بسعر 265 ألف و900 جنيه، بدلا من 259 ألف و900 جنيه.

هذا وطبقت “غبور أوتو” زيادة سعرية بقيمة 5 آلاف جنيه على السيارة شيري تيجو 7 برو الجديدة كليا، والتي يعود طرحها إلى شهر سبتمبر الماضي.

شيري تيجو 7 برو

أصبحت الفئة الأولى من السيارة شيري تيجو 7 برو بنحو 354 ألف و900 جنيه، مقابل 349 ألف و900 جنيه.

وقفزت أسعار الفئة الثانية إلى مستوى 384 ألف و900 جنيه، بدلا من 379 ألف و900 جنيه.

أقر وكيل العلامة الصينية شيري زيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه، على طراز تيجو 8 لمرة واحدة خلال أكتوبر، على نحو يغاير سياسته في عدد من السيارات الأخرى التي صاحبها ارتفاعات على دفعتين في شهر واحد.

شيري تيجو 8

باتت الفئة الأولى من السيارة شيري تيجو 8 بنحو 374 ألف و900 جنيه، بعدما كانت تباع بسعر قديم 369 ألف و900 جنيه.

وقفزت أسعار الفئة الثانية لتصل إلى 404 ألف و900 جنيه، مقارنة مع 399 ألف و900 جنيه.

كما رفعت شركة جي بي غبور أوتو أسعار هيونداي إلنترا CN7 بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

هيونداي إلنترا CN7

حددت أسعار الفئة الأولى من السيارة هيونداي إلنترا CN7 بقيمة 325 ألف جنيه، وقفزت الفئة الثانية إلى 335 ألف جنيه،

وقدمت الفئة الثالثة بسعر 347 ألف جنيه، والرابعة بنحو 373 ألف جنيه، وسوقت الفئة الخامسة بمبلغ 398 ألف جنيه، والسادسة 435 ألف جنيه، فيما قفزت الفئة السابعة والأعلى تجهيزا إلى 495 ألف جنيه.

هيونداي توسان

طالت الزيادات السعرية من السيارة هيونداي توسان أيضا بنحو 5 آلاف جنيه، وقدمت الفئة الأولى بنحو 465 ألف جنيه، مقابل 460 ألف جنيه.

وقفزت أسعار الفئة الثانية إلى 495 ألف جنيه، بدلا من 490 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثالثة لتسجل530 ألف جنيه، مقارنة مع 525 ألف جنيه.

وباتت الفئة الرابعة بعد الزيادة بسعر جديد 580 ألف جنيه، بعدما كانت تباع بنحو 575 ألف جنيه، ووصلت قيمة الفئة الخامسة إلى 620 ألف جنيه، مقابل 615 ألف جنيه.

هيونداي كريتا

أقر “غبور أوتو” زيادة 2000 جنيه في أسعار سيارات هيونداي كريتا، لتقدم بأسعار جديدة الفئة الأولى بنحو 367 ألف جنيه، والفئة الثانية بقيمة 382 ألف جنيه، الفئة الثالثة عرضت بسعر 407 آلاف جنيه، أما الفئة الرابعة الكاملة أصبحت بمبلغ 432 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت HCI

زدات أسعار سيارات هيونداي أكسنت HCI ذات التسخة المستوردة بنحو 200 جنيه فقط في مطلع أكتوبر، وباتت الفئة الأولى بسعر 262 ألف جنيه، والفئة الثانية بقيمة 282 ألف جنيه، والفئة الثالثة وصلت إلى 282 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة سجلت 302 ألف جنيه.

هافال H6

تراوح مقدار الزيادة في أسعار سيارات هافال H6 بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، وأصبحت تقدم الفئة الأولى بسعر جديد 385 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بنحو 410 آلاف جنيه، ووصل سعر الفئة الثالثة إلى 425 ألف جنيه، فيما سعرت الفئة الرابعة بنحو 460 ألف جنيه.

هافال جوليان

قد تم تحميل السيارة هافال جوليان زيادات تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه أيضا، لتقدم الفئة الأولى بسعر جديد 320 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 340 ألف جنيه، وباتت الفئة الثالثة بعد الزيادة الرسمية بقيمة 360 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة وصلت إلى 385 ألف جنيه.

أخطرت شركة مانسكو الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية بيجو، شبكة موزعيها المعتمدين بإقرار زيادات سعرية تراوحت بين 2 إلى 8 آلاف جنيه، طالت جميع طرازاتها المتوافرة موديلات 2022 في السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، باتت الفئة الأولى Active من السيارة بيجو 301 بنحو 246 ألف جنيه، وأصبحت الفئة الثانية Allure بمبلغ 275 ألف جنيه، بزيادة ألفي جنيه.

بيجو 508

ارتفعت أسعار بيجو 508 الفئة الأولى Active لتصل إلى 490 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية Allure بنحو 530 ألف جنيه، بارتفاع 4 آلاف جنيه.

وقدمت الفئة الثالثة GT LINE بسعر 611 ألف جنيه، والفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بقيمة 617 ألف جنيه، وقفزت الفئة الخامسة GT MAX إلى مستوى 695 ألف جنيه، بارتفاع سعري 5 آلاف جنيه.

فيما لامست الفئة السادسة GT MAX RED INTERIOR عتبة 700 ألف جنيه، بزيادة 4 آلاف جنيه.

بيجو 2008

قفزت أسعار السيارة بيجو 2008 لتقدم الفئة الأولى Active بسعر جديد 363 ألف جنيه، مرتفعة بذلك 6 آلاف جنيه، أما الفئة الثانية Allure باتت تباع بنحو 400 ألف جنيه لتصعد 5 آلاف جنيه، فيما حددت الفئة الثالثة GT LINE بقيمة 438 ألف جنيه لتحصل على أكبر نصيب من الارتفاعات السعرية إذ ارتفعت 8 آلاف جنيه.

بيجو 3008

قفزت أيضا أسعار السيارة بيجو 3008 لتقدم الفئة الأولى Active بسعر 525 ألف جنيه، والفئة الثانية Allure باتت بنحو 575 ألف جنيه بزيادة 6 آلاف جنيه.

ووصل سعر الفئة الثالثة GT LINE إلى مستوى 650 ألف جنيه، والفئة الرابعة GT RED INTERIOR قدرت بنحو 655 ألف جنيه،

والفئة الخامسة GT PACK بقيمة 700 ألف جنيه، أما الفئة السادسة الكاملة GT PACK RED INTERIORصعدت إلى 705 آلاف جنيه، بزيادة ثابتة 5 آلاف جنيه.

بيجو 5008

حصلت السيارة بيجو 5008 موديل 2022 على زيادات هى الأخرى، إذ قدرت بنحو 6 آلاف جنيه للفئتين الأولى والثانية، فيما ارتفعت باقي الفئات الأخرى بنحو5 آلاف جنيه.

وجاءت أسعار الفئة الأولى Active من السيارة بيجو 5008 بنحو 576 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية Allure بقيمة 626 ألف جنيه، ووصلت الفئة الثالثة GT LINE إلى منطقة 700 ألف جنيه.

وقفزت الفئة الرابعة GT RED INTERIOR لتلامس 710 آلاف جنيه، وقدرت الفئة الخامسة GT PACK بسعر 750 ألف جنيه، فيما حددت الفئة الكاملة GT PACK RED INTERIOR بمبلغ 760 ألف جنيه.

أقرت شركة عبد اللطيف جميل وكيل العلامة الأمريكية فورد في السوق المصرية، زيادة سعرية قدرت بنحو 10 آلاف على طراز فوكاس.

فورد فوكاس

باتت الفئة الأولى بسعر 360 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 390 ألف جنيه، والفئة الثالثة بقيمة 380 ألف جنيه، وحددت الفئة الرابعة بمبلغ 425 ألف جنيه، أما الفئة الخامسة قفزت إلى 470 ألف جنيه.

أعلنت شركة نيسان موتورز إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية نيسان في السوق المحلية، عن تطبيق زيادة سعرية بقيمة 5 آلاف جنيه على طراز جوك.

نيسان جوك

باتت أسعار الفئة الأولى بنحو 362 ألف و500 جنيه، وسعرت الفئة الثانية بقيمة 392 ألف و500 جنيه، فيما حددت الفئة الثالثة بمبلغ 402 آلاف و500 جنيه.

أرسلت شركة المصرية الأوروبية للسيارات وكلاء العلامة الفرنسية سيتروين في السوق المصرية، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت بين 4 إلى 5 آلاف جنيه على الطرازين سي إليزيه و C3 إير كروس.

ستروين سي إليزيه

ارتفعت أسعار سيارات ستروين سي إليزيه بنحو 4 آلاف جنيه، لتحدد الفئة الأولى بنحو 240 ألف و900 جنيه ، وقدمت الفئة الثانية الجديدة بسعر 242 ألف و900 جنيه، وقفزت الفئة الثالثة إلى 249 ألف و900 جنيه، وطرحت فئة رابعة (جديدة) بمبلغ 271 ألف و900 جنيه.

ستروين C3 إير كروس

بحسب الأسعار المعلنة، زادات قيم سيارات ستروين C3 إير كروس بنحو 5 آلاف جنيه، ليقدم الوكيل المحلي الفئة الأولى بنحو 314 ألف و900 جنيه، وحدد الفئة الثانية بقيمة 344 ألف و900 جنيه، أما الفئة الثالثة باتت بنحو 384 ألف و900 جنيه.

أقرت شركة القصراوي جروب وكلاء العلامة الصينية جاك في مصر، زيادات سعرية تراوحت بين 2 إلى 20 ألف جنيه على كل من جاك JS4 و جاك J7 و جاك JS3.

جاك JS4

تراوحت الزيادات في أسعار سيارات جاك JS4 بين 10 إلى 20 ألف جنيه، لتقدم الفئة الأولى بنحو 295 ألف جنيه، مقارنة مع 285 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية إلى 325 ألف جنيه، مقابل 305 آلاف جنيه.

جاك J7

ارتفعت أسعار سيارات جاك J7 بقيمة بلغت 3000 جنيه، لتحدد الفئة الأولى بنحو من 302 آلاف و900 جنيه بدلا من 299.900 ألف و900 جنيه، وصعدت الفئة الثانية إلى 332 ألف و900 جنيه، في مقابل 329 ألف و900 جنيه.

جاك JS3

صعدت أسعار سيارات جاك JS3 بقيم تتراوح بين 2 إلى 5 آلاف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 254 ألف و900جنيه، بدلا من 252 ألف و900 جنيه، وقدرت الفئة الثانية بنحو274 ألف و900 جنيه مقابل 269 ألف و900 جنيه.

رفعت شركة مودرن موتورز وكلاء العلامة اليابانية سوزوكي في مصر، جميع أسعار سياراتها المتواجدة في السوق المحلية.

وحددت أسعار السيارة سوزوكي ألتو بنحو 123 ألف و900 جنيه، وسعرت إسبريسو بما قيمته 148 ألف و900 جنيه، رفعت بالينو إلى عتبة 258 ألف و900 جنيه، وسياز باتت تقدم بسعر جديد أيضا وهو 262 ألف و900 جنيه، فضلا عن ارتيجا التي وصلت ‘إلى مستوى 292 ألف و900 جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الأولى من السيارة سوزوكي ديزاير إلى 175 ألف و900 جنيه، وحددت الفئة الثانية بنحو 206 آلاف و900 جنيه، وقدمت الفئة الثالثة بما قيمته 215 ألف و900 جنيه.

وجاءت أسعار الفئة الأولى من السيارة سوزوكي سويفت بنحو 211 ألف جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 221 ألف جنيه.

وقدمت الفئة الأولى من السيارة سوزوكي فيتارا بمبلغ 360 ألف جنيه، أما الفئة الثانية باتت تباع بسعر جديد 367 ألف جنيه.