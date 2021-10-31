إسلام فضل – إسلام سالم _ تجتاح العالم موجة غلاء وارتفاع في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بجانب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، تحت وطأة تصاعد الضغوط التضخمية على الساحة العالمية، والتي تدفع لموجة ارتفاع في أسعار المواد والصناعات الغذائية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدماطي في حوار مع دوت الخليج: دومتي مستمرة في توسعاتها وتستهدف استثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه في 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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