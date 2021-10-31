وزير البترول: مصر ستبدأ تصدير الغاز إلى لبنان بنهاية العام

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– قال تلفزيون سي.إن.بي.سي اليوم الأحد، نقلا عن وزير البترول ارق الملا، إن مصر ستبدأ تصدير الغاز إلى لبنان بنهاية العام الحالي.
وأضاف الوزير طارق الملا في مقابلة أن إنتاج مصر من الغاز يدور بين سبعة مليارات و7.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وأن الصادرات من الغاز المسال تبلغ نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا.
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