البورصة تفقد 0.75% ختام التعاملات بضغط من أسهم القطاع الصناعي

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي. إقرأ أيضا.. ملف.. القطاع الصناعي يبدأ رصد تداعيات زيادة أسعار الغاز اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.75%، وأغلق عند مستوى 11420 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.47%، وأغلق عند مستوى 51.25 جنيه. وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.03% و 0.37% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 1.176.735 مليار جنيه، على 195 شركة من خلال 38.961 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 82 شركة مقابل ارتفاع 56 بينما لم تتغير أسعار 57 شركة. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 29.460 مليون جنيه، منها 25.844 مليون جنيه للمؤسسات، و3.615 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 9.506 مليون جنيه، منها 5.469 مليون جنيه للمؤسسات، و4.036 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 38.966 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 73.602 مليون جنيه، مقابل 34.635 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 40 48 20 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 22.03 26.17 18.79 حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية 9.35 10.79 15.40 شركة النصر للأعمال المدنية 18.95 21.4 12.93 جلاكسو سميثكلاين 25.11 28.29 12.66 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % حديد عز 15.86 13.99 11.79 دلتا للطباعة والتغليف 23 21.18 7.91 الصناعة الكيماوية المصرية – كيما 3.71 3.44 7.28 ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 21.5 20.2 6.05 سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك 10.26 9.7 5.46

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