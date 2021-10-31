تأكيدا لحابي.. دومتي تكشف أوجه زيادة استثماراتها في 2022

رنا ممدوح _ أكدت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، الخبر المنشور بجريدة دوت الخليج صباح اليوم تحت عنوان ” دومتي تستهدف زيادة استثماراتها بنحو 100 إلى 150 مليون جنيه”، موضحة أوجه الاستثمار المستهدفة بهذه الزيادة.

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وقالت في بيان للبورصة منذ قليل، إنه جاري دراسة شراء معدات التعقيم والتانكات اللازمة للتوسع في الإنتاجية من شركة تتراباك بتكلفة تقديرية من 30 إلى 35 مليون جنيه تشمل الإنشاءات، ضمن خطتها للتوسع في الطاقة الإنتاجية للعصير والألبان.

وبحسب البيان، سيتم شراء باقي المعدات اللازمة للإنتاج من موردين أخرين بالإضافة إلى تكلفة الإنشاءات في المصنع لتصل إجمالي التكلفة التقديرية لخطي إنتاج المخبوزات من شركة AMF الأمريكية والمتعاقدة عليهم دومتي بمبلغ 2.5 مليون يورو إلى 110 مليون جنيه تقريبا.

وذكرت دومتي أن مبلغ 2.5 مليون يورو يمثل قيمة ماكينات العجن والتشكيل والخبيز وليس إجمالي تكلفة خطي الإنتاج.