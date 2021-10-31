النعيم القابضة: زيلا تستحوذ على النعيم كابيتال للاستثمار

قالت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن شركة زيلا كابيتال استحوذت على شركة النعيم كابيتال للاستثمار الحاصلة على رخصة إدارة محافظ وصناديق استثمار ولا تمتلك أصول تحت إدارتها، وهي لا تمثل الذراع الاستثماري التابع للشركة في مجال إدارة الأصول.

وأكدت في بيان للبورصة توضيحا لما نشر في جريدة دوت الخليج صباح اليوم، أن شركة النعيم القابضة للاستثمارات مازالت تمارس نشاطها في إدارة الأصول الاستثمارية من خلال شركتها التابعة شركة النعيم للاستثمارات المالية.

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وشددت على عدم وجود ثمة تأثر في حجم الأصول المدارة من قبل الشركة.

وكانت جريدة دوت الخليج كشفت في عددها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، أن شركة زيلا كابيتال للخدمات المالية استحوذت على رخصة إدارة أصول من شركة نعيم القابضة، كما استحوذت على شركة أخرى تمتلك رخصة مزاولة نشاط التأجير التمويلي، في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتكوين منصة خدمات مالية غير مصرفية متكاملة كانت كشفت عنها «دوت الخليج» منتصف العام الماضي.