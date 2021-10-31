أبو قير للأسمدة تفصح عن آخر مستجدات تقدم الأعمال بمشروعاتها الاستثمارية

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن آخر مستجدات تقدم الأعمال بمشروعاتها الاستثمارية.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه جاري الانتهاء من إتمام إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج مليون طن / عام ميثانول و400 ألف طن / عام أمونيا كمرحلة أولى والمزمع إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

ولفتت إلى أن مساهمة شركة أبو قير للأسمدة 35% وحلوان للأسمدة 35% والأهلى كابيتال القابضة 30%.

ونوهت أنه تم توقيع عقد إتفاق المساهمين وتم تعديل اسم شركة المشروع لتصبح الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته.

وقالت إن كافة المساهمين قاموا بسداد نسبة 10% من رأسمال الشركة المصدر البالغ قدره 20 مليون دولار أمريكي.

وبحسب البيان، جاري حاليا دراسة العروض الفنية الخاصة بمقاول إدارة المشروع وبالتوازي جاري الإنتهاء من تقييم عرض المستشار المالي الخاص بتدبير التمويل اللازم للمشروع والمخطط تمويله بواقع 70% قروض بنكية و30% تمويل ذاتي كما أنه تم إستلام مستندات التأهيل للمقاول العام وجاري تقييمها.

وفيما يخص مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير 3، ذكرت الشركةأن تكلفته حوالي 80-100 مليون دولار أمريكي من خلال قرض سيتم تدبيره بواسطة بنك الكويت الوطني – مصر لتنفيذ مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع يورويا أبو قير 3 من 1925 طن / يوم إلى 2370 طن يوم من اليوريا المحببة.

وقالت إنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية الأولية، وقد تم طرح كراسة الشروط والمواصفات على مقاولي العموم المؤهلين وموعد فض المظاريف منتصف يناير 2022.

وبالنسبة للمشروع المزمع إنشاؤة على الأرض الشاغرة بشركة راكتا، قالت إنه جاري الإنتهاء من إعداد دراسات الجدوى التسويقية والاقتصادية واختيار أفضل السيناريوهات لإقامة المشروع وذلك من خلال شركة Nexant ومتوقع الإنتهاء من الدراسة في شهر ديسمبر القادم وبالتوازي جاري السير في إجراءات الاستحواذ على قطعة الأرض المملوكة للهئة المصرية العامة للبترول (أرض شركة راكتا سابقا) والمزمع إقامة المشروع عليها.

ووفقا للبيان، الشركة بصدد تكليف مستشاريها بتحديث دراسات جدوى مشروعاتها وفقا للمستجدات العالمية والمحلية.