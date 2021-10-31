بنك البركة مصر يحقق 1.02 مليار جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ حقق بنك البركة مصر صافي أرباح مجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1.024.314 مليار جنيه، مقابل 1.126.561 مليار جنيه مقارنة بالفترة المناظرة العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعد صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.141.307 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي،مقابل 1.857.802 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفضت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال نفس الفترة إلى 3.261.064 مليار جنيه مقابل 3.896.662 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وتراجع عائد المرابحات والمضاربات والمشاركات والإيرادات المشابهة إلى 5.402.372 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.754.465 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حقق البنك صافي أرباح بقيمة 1.031.49 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل 1.120.998 مليار جنيه مقارنة بالفترة المناظرة.

وصعد صافي الدخل من العائد إلى 2.131.374 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 1.845.396 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.