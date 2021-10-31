غاز مصر: لا يوجد تأثير لزيادة أسعار الغاز الطبيعي على إيراد الشركة

رنا ممدوح _ قالت شركة غاز مصر ردا على استفسار البورصة بشأن تحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأنشطة الصناعية الأخرى إنه لا يوجد تأثير لتلك الزيادة أو كمية الغاز المتداول أو المنقول بالشبكات على إيراد الشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن غاز مصر تعمل كمقاول لتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي.