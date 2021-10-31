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دوت الخليج – عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء اليوم، بمقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بالمدينة.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة العمل في ورديات على مدار 24 ساعة، ومواصلة الليل بالنهار؛ للانتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وغيرها من المشروعات في مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.
وأصدر الوزير توجيهات مشددة لرئيس الجهاز، قائلا: “أنت مسئول ومحاسب أمامي مباشرة، عن الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في مواعيدها، وبأعلى جودة”.
كما أكد أنه يتواصل بشكل مباشر مع كل رؤساء أجهزة المدن، لمتابعة الموقف التنفيذي لكل المشروعات، وتقديم جميع أوجه الدعم للإسراع بمعدلات التنفيذ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان لرئيس القاهرة الجديدة: أنت المسئول والمحاسب أمامي عن تنفيذ المشروعات في مواعيدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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