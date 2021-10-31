بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جيت زون لدعم الصادرات المصرية إلى إفريقيا

دوت الخليج – وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة جيت زون، المتخصصة لتسويق المنتجات واجراء دراسات الأسواق؛ وذلك لدعم الصادرات المصرية لإفريقيا عبر المنصة الرقمية للشركة.

وبحسب بيان لبنك مصر، فإن البروتوكول يهدف إلى “توفير الخدمات المصرفية للعملاء في جميع الدول التي يعمل بها البنك والشركة، بالإضافة إلى توفير خدمات جيت زون لعملاء البنك بخصومات وتسهيلات مختلفة”.

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وأشار البيان إلى أنه التعاون الأول لبنك مصر مع منصة رقمية موجهة للمصدرين المصريين بشكل خاص لتسويق منتجاتهم وفتح أسواق لهم للترويج لمنتجاتهم إفريقيا وعالميا.

ويتيح البروتوكول استخدام حلول إلكترونية للدفع من بنك مصرفي منصة الشركة، كما يهدف إلى تدشين أكاديمية مشتركة لتدريب المصدرين في مصر وإفريقيا (African Export Academy)؛ لزيادة وعي المصدرين المصريين بالأسواق الإفريقية والعالمية وتقديم الخدمات المصرفية المناسبة لحجم تعاملاتهم وزيادة الجودة، وفق البيان.

وتابع: “مما يؤدي إلى زيادة الفرص التصديرية للوصول إلى أهدافهم باحترافية وسرعة و كفاءة، بدايةً من الترويج للعلامة التجارية، والتصنيع، حتى الشحن على 3 مراحل مختلفة من التدريب، من تدريب علي الاساسيات، وتدريب متقدم، وتدريب محاكاة”.

وذكر البيان أن توقيع البروتوكول يأتي استكمالا لدور بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي، خاصةً وأن التصدير من أهم الأنشطة المؤثرة في الاقتصاد.

وتساعد شركة جيت زون، من خلال المنصة الخاصة بها، المصدرين المصريين للانتشار بمنتجاتهم عالميا من خلال الترويج بالحملات الإلكترونية مع التسويق على الأرض من خلال مكاتب وشركاء الشركة في أكثر من 20 دولة أغلبها في إفريقيا.

ولدى الشركة خطة استراتيجية لتغطية إفريقيا بالكامل (56 دولة) في نهاية 2022، حيث تضطلع الشركة بدور حلقة الوصل بين المصدر، والمستورد، والمستثمر.