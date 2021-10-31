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الإمارات تطالب مواطنيها داخل لبنان بالعودة في أقرب وقت

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سكاي نيوز عربية – طالبت الإمارات مواطنيها الموجودين في لبنان حاليا، بضرورة العودة إلى الدولة في أقرب وقت، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية صدر الأحد.

وقالت الوزارة إنه “نظرا للأحداث الراهنة وبناء على قرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان الذي جاء تزامنا مع قرار سحب الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو الوزارة جميع مواطنيها الموجودين في لبنان بضرورة العودة إلى الإمارات في أقرب وقت”.

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وأوضح وكيل وزارة الخارجية خالد عبد الله بالهول، أنه “تجسيدا لحرص الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان”.

وأكد المسؤول “جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان، وذلك للعودة إلى الإمارات”.

والسبت أعلنت الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان، ومنع سفر مواطنيها إليها، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وقال خليفة شاهين المرر وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين “جاء تضامنا مع السعودية في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة”.

وأشار المرر إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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