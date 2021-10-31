وزير الطيران يغادر إلى لندن للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي

دوت الخليج – غادر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني القاهرة، اليوم، متوجهًا إلى لندن؛ للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2021، والذي يقام في العاصمة البريطانية خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري، في نسخة استثنائية من الحدث تتزامن مع مرحلة عودة حركة السياحة والسفر على المستوى العالمي بالشكل التدريجي.

وأكد الطيار محمد منار أن وزارة الطيران المدني في فعاليات سوق السفر العالمي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعي الطيران والسياحة وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية و تحقيق رؤية واستراتيجية قطاع الطيران المدني المصرى لتنشيط الحركة الجوية الوافدة من أوروبا بالإضافة إلى إبراز الخدمات والتسهيلات التي يقدمها القطاع لمختلف الشركات العالمية العاملة في قطاع السياحة والسفر والشحن بالمطارات المصرية.

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وستسلط فعاليات هذا الحدث السياحي العالمي الضوء على أحدث التطورات التي شهدها قطاع الطيران المدني من مشروعات التطوير المستمرة إضافة إلى العمل على جذب مزيد من شركات الطيران العالمية إلى مصر وتشجيع الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة للمستثمرين بصناعة الطيران المدني.