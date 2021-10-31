الارشيف / مال وأعمال

وزير الطيران يغادر إلى لندن للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

دوت الخليج – غادر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني القاهرة، اليوم، متوجهًا إلى لندن؛ للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2021، والذي يقام في العاصمة البريطانية خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري، في نسخة استثنائية من الحدث تتزامن مع مرحلة عودة حركة السياحة والسفر على المستوى العالمي بالشكل التدريجي.

وأكد الطيار محمد منار أن وزارة الطيران المدني في فعاليات سوق السفر العالمي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعي الطيران والسياحة وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية و تحقيق رؤية واستراتيجية قطاع الطيران المدني المصرى لتنشيط الحركة الجوية الوافدة من أوروبا بالإضافة إلى إبراز الخدمات والتسهيلات التي يقدمها القطاع لمختلف الشركات العالمية العاملة في قطاع السياحة والسفر والشحن بالمطارات المصرية.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وستسلط فعاليات هذا الحدث السياحي العالمي الضوء على أحدث التطورات التي شهدها قطاع الطيران المدني من مشروعات التطوير المستمرة إضافة إلى العمل على جذب مزيد من شركات الطيران العالمية إلى مصر وتشجيع الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة للمستثمرين بصناعة الطيران المدني.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران يغادر إلى لندن للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا