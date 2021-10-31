السعودية تعلن إيداع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري المصري وتمديد الودائع السابقة

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واس – أعلنت وزارة المالية السعودية أنها قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
وأشارت المالية السعودية، في بيان، إلى أن المملكة “تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة كوفيد-19 بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي”.
وأوضحت في السياق نفسه إلى أنها قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.
وأفادت الوزارة بأن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليارات دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخرا للمملكة من صندوق النقد الدولي.
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