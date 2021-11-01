محمد الجدعان: الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري المصري طويلة الأمد

العربية دوت نت – قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن وديعة السعودية الأخيرة في البنك المركزي المصري المصري “طويلة الأمد”.

وأعلنت وزارة المالية السعودية أنها قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

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وفي سياق متصل، كشفت أرقام ميزانية السعودية في الربع الثالث من 2021، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 243 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 237 مليار ريال.

وكشفت أرقام الميزانية السعودية تسجيل فائض بقيمة 6.7 مليار ريال في الربع الثالث، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.

وسجلت إيرادات المملكة من النفط 147.9 مليار ريال في الربع الثالث، فيما نمت إيرادات الميزانية الإجمالية بالربع الثالث 13% على أساس سنوي.

كما نمت الإيرادات النفطية بالربع الثالث 60% على أساس سنوي، وبنسبة 12% مقارنة مع الربع الثاني.

وأعلنت وزارة المالية السعودية أنه لم يتم المساس بالحساب الجاري أو الاحتياطيات الحكومية لتمويل العجز منذ بداية 2021.

وتقلص عجز الميزانية السعودية منذ بداية 2021، إلى 5.4 مليار ريال.