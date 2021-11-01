النائب العام يأمر بحبس 3 مسؤولين بفندق الغردقة محل واقعة إعياء 47 سائحا

دوت الخليج – أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بالحبس 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق في الغردقة لكل من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة، وكبير الطهاة.

كانت النيابة العامة قد أصدرت يوم الأحد، بيانًا صحفيًا، بشأن التحقيقات في إعياء 47 سائحًا بفندق في الغردقة.

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وقالت النيابة إنها تلقت بلاغًا يوم 30 أكتوبر الجاري بإعياء 47 نزيلا من دولة أستونيا مقيمين بفندق بالغردقة، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى.

وأضافت أن النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة، وانتقلت النيابة لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من: مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة.

وأشار بيان النيابة إلى سحب عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها.

وتبين للنيابة العامة في أثناء المعاينة إعياء 29 آخرين من روسيا، و4 من التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق ومنهم من تماثل للشفاء، وهناك آخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية.

وكلفت النيابة لجنة من الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، وسألت بعض نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء.

واستجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به فيما نسب إليهم من اتهامات، فأنكروا، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحجزهم، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة.

وقد ورد إلى النيابة العامة قرارًا إداريًا أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات، وجارٍ استكمال التحقيقات.