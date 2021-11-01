إيديتا تحدث العلامة التجارية لمنتجات توينكيز وتطلق عبوات جديدة بسعر 3 جنيهات للعبوة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن تحديث تصميم علامة التجارية الخاصة بمنتجات توينكز المحشوه بالكريمة.

وأفادت الشركة في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إيديتا لتقديم المنتجات في عبوات جديدة تتميز بتصميم جذاب، إلى جانب تلبية الطلب على منتجات الشركة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وتابعت: بعد نجاح إيديتا في تطوير العلامة التجارية لمنتج هوهوز في عبوات جديدة كليا، يأتي تحديث منتجات توينكز ضمن مساعي إيديتا لتعظيم الاستفادة من قدرات قسم الأبحاث والتطوير بهدف طرح منتجات الشركة في شكل عصري وجذاب سعليا لتلبية مختلف احتياجات وأذواق المستهلكين.

وبحسب البيان، قامت الشركة بإطلاق تشكيلة منتجات توينكز في شكل جديد وحجم أكبر بسعر 3 جنيه للعبوة وذلك لعبوات توينكز المحشو بالكريمة وتوينكيز بنكهات الفراولة والشكولاتة وتوينكر أيسينج بالشوكولاتة والفانيليا، مستفيدة من المكانة الرائدة التي تتمتع بها في سوق الكيك.

وقالت إنه من القرر دعم منتج توينكيز الجديد بحملات تسويقية وإعلانية متكاملة مستفيدة من خطة تحديث العلامة التجارية لمنتجات توينكز التي تنفذها الشركة حاليا.

وذكرت أن الشركة سوف تقوم بإطلاق هذه المنتجات مطلع شهر نوفمبر، وذلك بعد الإطلاق الناجح لحجم أكبر من منتج توينكز المحشو بالكريمة خلال عام 2020 بسعر جنيهان للعبوة، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتباها شركة إيديتا وتهدف إلى توظيف قدراتها الابتكارية في تنويع باقة المنتجات، حيث تستهدف مواصلة إطلاق منتجات ابتكارية جديدة أعلى سعر وقيمة عبر جميع القطاعات.

الجدير بالذكر أن قطاع الكيك يحتل صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات إيديتا حيث بلغت مساهمته 41.5% خلال النصف الأول من العام الجاري.