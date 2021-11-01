المجموعة المالية تتصدر تعاملات شركات الوساطة خلال 10 أشهر بحصة سوقية 11.3%

رنا ممدوح _ حسمت المجموعة المالية للسمسرة مركز الصدارة بترتيب تعاملات شركات الوساطة المالية بالبورصة خلال العشرة أشهر المنقضية من العام عبر تنفيذ تداولات بقيمة 85.929.375 مليار جنيه، تمثل نحو 11.3% من إجمالي تعاملات السوق المصرية.

وحافظت شركة التجاري الدولي على مركز الوصيف بتسجيل تعاملات إجمالية بقيمة 73.011.296 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.6٪ من إجمالي تعاملات البورصة منذ بداية العام.

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واحتلت شركة هيرميس للوساطة المركز الثالث بحصة سوقية 7.6 % عن تداولات بقيمة 57.751.656 مليار جنيه.

وجاءت شركة الأهلى فاروس في المركز الرابع عن تعاملات مثلت نحو 6.6% من إجمالي تداولات السوق خلال عشر شهور، بينما استحوذت شركة بلتون على المركز الخامس عبر تنفيذ تداولات بقيمة 49.294.797 مليار جنيه توازي نحو 6.5% من إجمالي التداولات منذ بداية العام.

وسجلت شركة بايونيرز حصة سوقية بنسبة 6% سيطرت بها على المركز السادس بقائمة أكبر عشرة لاعبين في سوق الأوراق المالية، تلاها في المركز السابع شركة عربية أون لاين بحصة سوقية 4.3% تمثل تداولات بقيمة 32.547.785 مليار جنيه.

واحتدمت المنافسة على ترتيب المراكز الثلاثة الأخيرة بقائمة العشر الكبار لتعاملات الوساطة المالية في البورصة منذ بداية العام، لتقتنص مباشر انترناشيونال المركز الثامن بفارق طفيف في قيمة التعاملات عن كل من شركتي تايكون وسيجما.

وجاءت شركة تايكون في المركز التاسع بتنفيذ تداولات إجمالية بقيمة 16.501.804 مليار جنيه، في مقابل 16.083.361 مليار جنيه نفذتها شركة سيجما للوساطة التي حصدت المركز العاشر.

للإطلاع على الترتيب الكامل لشركات الوساطة في الأوراق المالية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر.. إضغط هنا