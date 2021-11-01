استقالة الرئيس التنفيذي لبنك باركليز

وكالات _ قال بنك باركليز في بيان اليوم الاثنين إن رئيسه التنفيذي جيس ستالي سيتنحى بعد تحقيق في علاقته بجيفري إبستين.

تم القبض على الملياردير إبستين في يوليو 2019 بتهم الاتجار بالأطفال جنسيا لكنه شنق نفسه بعد شهر من وضعه في سجن اتحادي في مانهاتن.

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وقال البنك أنه وافق على استقالة جيس ستالي ، وأضاف إن التحقيق لم يكشف عن أنه “شاهد أو كان على علم بأي من جرائم إبستين المزعومة”.

وقال باركليز إن سي إس فينكاتاكريشنان (المعروف باسم فينكات) سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بأثر فوري، رهنا بموافقة الجهات التنظيمية.

وقال باركليز إنه واثق من أن البنك سيواصل تحت قيادة فينكات توجهه الاستراتيجي ويحسن الأداء بما يتماشى مع التقدم المحرز في السنوات الأخيرة.

قبل انضمامه إلى باركليز في عام 2016 ، عمل ستالي في JP Morgan Chase منذ عام 1994 ، حيث شغل مناصب عليا في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية