التجاري الدولي تتصدر تعاملات السمسرة في البورصة خلال أكتوبر بحصة سوقية 9.7%

رنا ممدوح _ تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية تعاملات شهر أكتوبر بحصة سوقية 9.7% تمثل تعاملات إجمالية بقيمة 5.583.443 مليار جنيه، تلاها في المركز الثاني شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بحصة سوقية 7.4% من إجمالي تعاملات السوق خلال الشهر المنتهي.

واحتلت شركة هيرميس المركز الثالث بالتعاملات الشهرية بحصة سوقية 6.4%، في حين جاءت شركة إيجي تريند للوساطة في المرتبة الرابعة عن تعاملات بقيمة 2.689.733 مليار جنيه تمثل نحو 4.7٪ من تداولات البورصة خلال شهر أكتوبر.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وحافظت شركة بايونيرز على ترتيبها الخامس في التعاملات الشهرية، عبر تنفيذ تداولات تمثل نحو 4.5% من إجمالي تداولات السوق.

في حين جاءت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بالمرتبة السادسة عن تعاملات بقيمة 2.175.872 مليار جنيه بفارق طفيف عن شركة بلتون التي نفذت تعاملات بقيمة 1.999.632 مليار جنيه، أودعتها في المركز السابع.

وفي المركز الثامن، جاءت شركة اتش سي بحصة سوقية 3.3%، تلاها في المركز التاسع شركة أرقام عبر تعاملات بنسبة 3.3% من إجمالي تعاملات البورصة خلال شهر أكتوبر.

ولحقت شركة مباشر انترناشيونال بقائمة العشر الكبار لشهر أكتوبر، مسجلة حصة سوقية بنسبة 3.2%، عن تعاملات إجمالية بقيمة 1.858.451 مليار جنيه.