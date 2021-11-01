المشاريع والأنظمة المتقدمة تبيع 4.3% من حصتها في ايجيترانس لصالح محمد أشرف

رنا ممدوح _ باعت شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة – ادكوم، حصة بنسبة 4.326% من أسهمها في شركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس لصالح محمد أشرف عمر عضو مجلس إدارة الثانية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة باعت 1.350 مليون سهم من أسهمها مقابل 17.536 مليون جنيه.

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وترتب على ذلك ارتفاع حصة محمد أشرف عمر في رأسمال ايجيترانس إلى 20.55% بدلا من 16.225%.

وبلغ متوسط سعر السهم الواحد 12.99 جنيه، وقامت شركة عربية أون لاين بدور منفذ الصفقة.