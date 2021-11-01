البورصة تصعد 0.54% بداية التعاملات والسبعيني يرتفع 0.71%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54%، ليتداول عند مستوى 11482 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بسنبة 0.49%، ليتداول عند مستوى 51.5 جنيه.

وحقق كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان صعودا بنسبة 0.71% و 0.68% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 83.146 مليون جنيه على 136 شركة من خلال 4.411 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 40 شركة مقابل تراجع 4 شركات بينما لم تتغير أسعار 92 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 3.777 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 11.261 مليون جنيه، مقابل 7.483 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.767 مليون جنيه، منها 1.973 مليون جنيه للمؤسسات، و793.930 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.01 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 1.767 مليون جنيه، مقابل 757.45 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 26.17 31.2 19.22 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 48 54.3 13.13 المنصورة للدواجن 1.101 1.181 7.27 غاز مصر 37.97 40.57 6.85 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.424 1.502 5.48

الأسهم الأكثر انخفاضا